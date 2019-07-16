Погода в Центральной России: Центральную Россию ожидают сильные дожди и грозы

Сильные грозовые ливни обрушатся на территорию Центральной России 17 июля. Причиной непогоды станет циклон, который образуется на юго-западе ЦФО.

Москве дожди и грозы ожидаются 18 июля. К концу недели — 19 и 20 июля циклон немного ослабеет, ветер стихнет, но дожди не прекратятся, сообщает Гидрометцентр.

Ночью температура воздуха не поднимется выше 9-16 градусов тепла, днём — от +17 до +24 градусов. Температура воздуха в июле продолжает оставаться ниже климатической нормы на 2-3 градуса, несмотря на потепление.

Ранее News.ru сообщал, что москвичам и жителям российских регионов пообещали потепление. По данным Гидрометцентра, погода на предстоящей неделе будет более комфортной, чем ранее. Синоптики прогнозируют местами жару до 35 градусов и сильные ливни.