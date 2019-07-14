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Погода в России: Лето вернется в центральную Россию 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что уже в понедельник, 15 июля замерзшие россияне смогут согреться.
«С начала новой недели температура в центре европейской России придет в норму», — прогнозирует Вильфанд.
По его словам синоптика, дневная температура вернется к привычным 20… 25 градусам.
Вероятно сохранение пониженного давления. Средняя температура ночью также поднимется на 5-7 градусов.
Однако одновременно метеорологи обещают дожди и пасмурную погоду. Наиболее сильные дожди пройдут 17 июля.
Синоптики говорят, что в последнее время температура была на 5–7 градусов ниже нормы и скорее напоминала весеннюю, чем летнюю.
Погода , Общество , Роман Вильфанд
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