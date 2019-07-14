Погода в России: Лето вернется в центральную Россию

Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что уже в понедельник, 15 июля замерзшие россияне смогут согреться.

«С начала новой недели температура в центре европейской России придет в норму», — прогнозирует Вильфанд.

По его словам синоптика, дневная температура вернется к привычным 20… 25 градусам.

Вероятно сохранение пониженного давления. Средняя температура ночью также поднимется на 5-7 градусов.

Однако одновременно метеорологи обещают дожди и пасмурную погоду. Наиболее сильные дожди пройдут 17 июля.

Синоптики говорят, что в последнее время температура была на 5–7 градусов ниже нормы и скорее напоминала весеннюю, чем летнюю.