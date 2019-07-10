Город в США уходит под воду

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Погода в США: Новый Орлеан снова затопило 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В американском Новом Орлеане, который в 2005 году оказался затоплен разрушительным ураганом «Катрина», снова наводнение — из-за ливней улицы почти на метр залило водой, сообщают СМИ.
Утром в среду на Новый Орлеан обрушились сильные грозы, которые вызвали уличное наводнение, пишет NOLA.com.
К 9.30 по местному времени (17.30 мск) dласти сообщили, что наводнение на улицах города были зафиксированы в трех районах города.
Синоптики прогнозируют, что сильный дождь может вызвать наводнения в еще 14 районах города. В ряде районов города уже образовались реки и озера, которые затопили машины. Автобусы и трамваи ушли в депо на время наводнения, сообщает портал. Также закрыты все помещения публичной библиотеки Нового Орлеана и мэрия города, большинству чиновников разрешили остаться дома.
Метеорологи также предупредили горожан об угрозе торнадо.
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Комментарии3
Погода , Видео , В мире , США , Новый Орлеан
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