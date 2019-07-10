Россию накроют аномалии

Накроют аномалии: какая погода ждет россиян в августе

Синоптики считают, что в августе в европейской части России средние температуры будут близки к норме, но допускаются и небольшие отрицательные аномалии — температуры ниже нормы на один градус. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу отдела долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимира Тищенко.

Собеседник газеты отметил, что для Москвы среднемесячная температура августа составляет 16,5 градуса тепла (20-23 градуса днем и 10-13 — ночью). Отрицательные аномалии, по словам Тищенко, возможны в районах южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

Температуры выше нормы в августе ожидаются в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, на большей части Хабаровского края, в Амурской и Магаданской областях. На юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве синоптики прогнозируют небольшие отрицательные аномалии.

Мурманская область, юго-запад Центрального федерального и Крым могут столкнуться с дефицитом осадков. А на западе Северо-Западного округа, в районе Каспийского моря и на юге Приволжского федерального округа ожидается избыток осадков.

Без дождей также останутся Бурятия, большая часть Хабаровского края, север Якутии, Чукотка и Магаданская область. На юге Урала, в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии ожидаются частые осадки.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что лето вернется в Москву во второй декаде июля, а самые жаркие дни ожидаются с 26 июля по 5 августа. Осадки в июле впишутся в рамки нормы, то есть не превысят стандарт в 94 миллиметра за месяц.