Погода в Москве: МЧС предупредило москвичей о грозе и ветре

МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра вечером во вторник, передает РИА «Новости».

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рекомендовали автомобилистам быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также в ведомстве напомнили, что во время грозы и штормового ветра нельзя прятаться под деревьями и находиться вблизи шатких конструкций.