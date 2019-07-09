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Погода в Москве: МЧС предупредило москвичей о грозе и ветре 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра вечером во вторник, передает РИА «Новости».
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.
Спасатели рекомендовали автомобилистам быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Также в ведомстве напомнили, что во время грозы и штормового ветра нельзя прятаться под деревьями и находиться вблизи шатких конструкций.
Погода , Новости Москвы , МЧС , Росгидромет , РИА Новости , Москва
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