Москву накроют дожди

В столице объявлен желтый уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

По информации специалистов, в городе ожидается гроза, сопровождаемая порывами ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 16:00 до 21:00.

Согласно прогнозу, вплоть до пятницы, 12 июля, в Москве будут идти дожди. Столбики термометров установятся на отметке в 21-23 градуса, ночью может похолодать до 10 градусов, по области — до семи. Кроме того, атмосферное давление будет пониженным и составит 735-737 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 пунктов ниже нормы.

8 июля сообщалось, что в ближайшие дни в столице не прогнозируется заметное потепление — всю неделю будет облачно и дождливо. По информации синоптиков, центром европейской территории России правит глубокий циклон. Это значит, что не будет сильных колебаний давления, и установится дождливая погода.