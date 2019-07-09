Р. Вильфанд: Температура в августе будет около и выше нормы

Август 2019 г. обещает быть теплым — температура будет около и выше нормы. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Не ожидается холодного августа — температура будет около и выше нормы», — сказал Р. Вильфанд.

От также отметил, что июнь 2019 г. оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

«Июнь 2019 г. оказался самым жарким за всю историю наблюдений — вполне вероятно, как и 2016 г., этот месяц оказался близким к рекордному или даже рекордный. Необычайная жара была в Экваториальной Африке и в арктических регионах. Также жара была Западной Европе — во Франции в начале третьей декады температура составляла 44,9 градуса. В наших регионах наблюдались рекордные значения — в Крыму и на Северном Кавказе это был самый жаркий месяц за всю историю наблюдений. И в центре европейской России тоже температура в июне оказалась близкой к рекордным значениям», — добавил Р. Вильфанд.