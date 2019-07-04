Смертельная опасность: первые жертвы шторма в Москве

В результате сильного ветра в Москве погиб трехлетний ребенок. На него упало дерево во дворе дома в Басманном районе. Мальчик прогуливался вместе со своим братом-близнецом — тот остался в живых, его лишь слегка задели ветки. Это уже не первое ЧП в столице, произошедшее из-за непогоды. Между тем, по данным синоптиков, порывистый ветер и низкая температура не оставят город до конца недели.

В Москве продолжает бушевать сильный ветер — его скорость достигает 17 м/с. В городе объявлен желтый уровень опасности, МЧС призывает людей быть внимательными и избегать шатких конструкций. Низкая температура, вплоть до сентябрьских значений, порывистый ветер сохранятся в столице до конца недели.

«Для мегаполиса все, что более 15 м/с, является штормовым ветром», — подчеркнул специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает RT.

Он отметил, что холод, дожди и низкое атмосферное давление сохранятся в Москве вплоть до середины июля.

«Я не вижу летнего тепла до середины месяца. Возможно, тепло вернется после середины июля. На этих выходных мы достигнем «холодного дна», потом температура начнет медленно-медленно расти, еле-еле выбираться за +20 °С. Для июля это достаточно прохладная погода», — уточнил синоптик.

Опасная ситуация, возникшая на улицах Москвы в связи с погодными условиями, уже привела к человеческим потерям. Так, в столичном районе Басманный погиб трехлетний ребенок, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения. На мальчика во время прогулки во дворе упало дерево.

По словам соседей, ребенок и его брат-близнец играли на детской площадке, как вдруг раздался громкий крик. Местная жительница, которая сразу же выбежала во двор, увидела, как мать пытается вытащить мальчика из-под дерева.

«Я выбежала, у меня просто первый этаж, выскочила. Два парня, мама пытаются дерево поднять. Дерево прямо лежит на голове. Маленький ребенок лежит в песочнице. И четко по голове у него», — рассказала горожанка телеканалу «Москва 24».

Очевидцы происшествия помогли достать мальчика, однако тот не подавал признаков жизни. Ребенок скончался от тяжелых травм, несовместимых с жизнью. На место ЧП прибыли медработники, чтобы оказать психологическую помощь матери. Ее второй ребенок отделался небольшими ссадинами.

В московском Следственном комитете по факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь выразил соболезнования семье погибшего ребенка.

«В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье. В эти дни в столице — критические погодные условия. Прошу обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб. Будьте внимательны», — написал он в твиттере.

Это уже не первое ЧП, произошедшее в результате непогоды. В пресс-службе Депздрава Москвы сообщили, что на неделе в столице госпитализировали четырех человек. Так, на Краснопресненской набережной из-за сильного ветра на мужчину упал дорожный знак. Пострадал и ребенок, на которого обрушилось дерево — в больнице у него зафиксировали небольшие травмы. На Севастопольском и Пролетарском проспектах из-за падения деревьев также пострадали две женщины.

«Всем медицинская помощь оказывается в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

Еще один инцидент в четверг, 4 июля, произошел в Нагатинском затоне на юго-востоке Москвы. Там спасатели вытащили из воды 32-летнего рыбака, чья лодка перевернулась из-за сильного ветка, пишет «Российская газета». По данным властей, мужчина направлялся в сторону острова Бобровый на рыбалку, однако порывистый ветер перевернул его резиновую лодку. Спасатели помогли москвичу добраться до берега, где его дожидалась бригада медиков.

Череда несчастных случаев, связанных с погодой, обрушилась на Москву еще в последние дни июня. Тогда на юго-востоке города в Воронцовском парке москвичка получила травмы от упавшей на нее ветки.