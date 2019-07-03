Будет только хуже? Россиян испугали прогнозом на июль 

В Россию придет глобальное потепление, которое станет причиной серьезных климатических изменений. Синоптики прогнозируют в июле на территории страны как периоды похолодания, так и аномальную жару. Одни регионы пострадают от засухи, а другие — от чрезмерного количества осадков.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в июле. По прогнозу синоптика, температура воздуха будет не только соответствовать летней норме, но и превышать ее, передает «Российская газета».
Как сообщил специалист, температура в июле будет находиться в пределах нормы на юге Урала, а также на юге Западной Сибири, а в большинстве регионов Сибирского и Уральского федеральных округов и Якутии воздух прогреется выше средних значений.