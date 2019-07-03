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Глобальное потепление изменило Россию 

Рамблер + ещё 3 50 минут назад
Погода в России стала изменчивее из-за глобального потепления, заявил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, становление погоды более изменчивой касается практически всей территории России. Поэтому, когда синоптики прогнозируют где-либо температуру выше нормы, это не означает, что она будет таковой — не исключены как похолодания, так и потепления.
«В минувшие выходные во Франции была зафиксирована температура +44,9 градуса. Представляете какое пекло?! И насколько у нас комфортная погода!» — добавил Вильфанд.
Он спрогнозировал, что в пределах нормы погода в июле будет в европейской части России, на юге Урала и Западной Сибири, а выше нормы — в Якутии, на севере Уральского федерального округа и почти по всему Сибирскому ФО.
При этом первые 10 дней июля в центральной России будут «неоднородными» — воздух будет влажным и умеренно прохладным, температура составит +17…+20 градусов, что на два-три градуса ниже нормы. В течение второй декады месяца в центральной России потеплеет.
Комментарии1
Погода , Видео , Роман Вильфанд , "Российская газета"
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