Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на этой неделе москвичам и гостям столицы.
«В последующие дни температура воздуха будет больше соответствовать середине августа. Что касается осадков, наиболее интенсивные дожди ожидаются в выходные дни. Во время рабочей недели дожди будут кратковременными. Температура воздуха в ночные часы в Москве около +10 °С, а в дневные не выше +20 °С, порядка +17…+19 °С. Для июля это довольно прохладная погода», — сказала она.
Позднякова уточнила, что погода на неделе будет более облачной и ветреной.
«Погода такая неустойчивая, потому что циклон практически останется над северо-западом Европейской России, он будет высоким… Поэтому среднесуточная температура окажется ниже среднесуточной нормы на 3–4 градуса», — добавила она.
Ранее в Гидрометцентре оценили вероятность возвращения дождливого циклона в Центральную Россию.