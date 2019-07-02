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Синоптики прогнозируют интенсивные дожди в выходные в Москве 

RT на русском + ещё 10 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать на этой неделе москвичам и гостям столицы.
«В последующие дни температура воздуха будет больше соответствовать середине августа. Что касается осадков, наиболее интенсивные дожди ожидаются в выходные дни. Во время рабочей недели дожди будут кратковременными. Температура воздуха в ночные часы в Москве около +10 °С, а в дневные не выше +20 °С, порядка +17…+19 °С. Для июля это довольно прохладная погода», — сказала она.
Позднякова уточнила, что погода на неделе будет более облачной и ветреной.
«Погода такая неустойчивая, потому что циклон практически останется над северо-западом Европейской России, он будет высоким… Поэтому среднесуточная температура окажется ниже среднесуточной нормы на 3–4 градуса», — добавила она.
Ранее в Гидрометцентре оценили вероятность возвращения дождливого циклона в Центральную Россию.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , Москва
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