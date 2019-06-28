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Как Москва справляется с последствиями непогоды 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В последние несколько дней погода в столице оставляет желать лучшего.
В пятницу, 28 июня, к усилившимся ливням и ветру прибавилось рекордное понижение атмосферного давления до 727,7 миллиметра ртутного столба. Обильные осадки и мощные порывы ветра (до 17 метров в секунду в течение дня) вновь привели к объявлению «желтого» уровня погодной опасности. Температура воздуха при этом упадет до 16-18 градусов выше нуля.
Стоит отметить, что на столичных улицах более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток» круглосуточно устраняют массивные объемы воды, копившиеся с 26 июня, когда погода начала портиться по-настоящему серьезно. В течение двух дней выпало около 30 миллиметров осадков. Это порядка 40 процентов нормы осадков в июне, отметили агентству «Москва» в «Мосводосток».
В такую непогоду весьма вероятно возникновение плохого самочувствия, в частности, из-за экстремально низкого давления
Синоптики рекомендуют горожанам не бороться с пришедшим циклоном и позаботиться о своем здоровье. В такую непогоду весьма вероятно возникновение плохого самочувствия, в частности, из-за экстремально низкого давления.
Столичных автовладельцев просят быть предельно осторожными на дорогах. Машины не рекомендуется оставлять под деревьями и рекламными щитами из-за угрозы их падения под натиском ветра. Скорость передвижения лучше снизить до минимальной, одновременно увеличив дистанцию между автомобилями. Это позволит не подвергать опасности самих водителей и пешеходов.
Машины не рекомендуется оставлять под деревьями и рекламными щитами из-за угрозы их падения под натиском ветра.
Лето частично вернется в столичный регион на следующей неделе — с 1 июля, когда воздух прогреется до 20–25 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди.
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Погода , Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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