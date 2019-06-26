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Рекордную жару зафиксировали в Польше 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в Польше в среду, 26 июня. Об этом сообщает сервис meteoprognoza.pl.
По его данным, рекорд был установлен в городе Радзынь Любуского воеводства. В 15:20 температура воздуха там достигла 38,2 градуса Цельсия.
По данным радиостанции RMF 24, в 1833 году в Кракове было зарегистрировано 38,4 градуса тепла. Однако этот показатель не считается официальным, так как измерение температуры проводилось в специфических условиях.
Ранее синоптики нескольких европейских стран предупредили своих жителей об «адской» жаре. В частности, во Франции, Великобритании, Германии, Испании и Италии воздух прогреется до 40 градусов и выше. Аномальную погоду на европейскую часть континента принесет ветер из пустыни Сахара. Пик жары ожидается в период с 26 по 28 июня.
Метеорологи и ученые считают, что от наступления жаркой погоды в конце июня могут погибнуть тысячи людей. Специалисты напомнили, что в 2003 году такая температура убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето скончались как минимум тысяча человек.
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Погода , В мире , Краков , Польша
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