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На Москву надвигается скандинавский циклон 

Москва меняется 10 часов назад
Фото: РИА Новости
На Москву надвигается скандинавский циклон. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
К концу рабочей недели температура может опуститься до +13 градусов.
С 21:00 26 июня до 21:00 27 июня будет дождь, гроза и ветер с порывами до 18 м/сек.
Москва меняется: последние новости
Сегодня в Москве ожидаются кратковременные дожди и до 23 градусов тепла Циклонический вихрь к выходным принесет в Москву похолодание и до 40% от месячной нормы осадков — Фобос МЧС предупреждает москвичей о жаре до плюс 33 градусов в субботу
Погода , Новости Москвы , Москва
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