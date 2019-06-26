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На Москву надвигается скандинавский циклон
Москва меняется
10 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На
Москву
надвигается скандинавский циклон. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
К концу рабочей недели температура может опуститься до +13 градусов.
С 21:00 26 июня до 21:00 27 июня будет дождь, гроза и ветер с порывами до 18 м/сек.
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