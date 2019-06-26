На Москву надвигается скандинавский циклон

На Москву надвигается скандинавский циклон. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

К концу рабочей недели температура может опуститься до +13 градусов.

С 21:00 26 июня до 21:00 27 июня будет дождь, гроза и ветер с порывами до 18 м/сек.