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Погода в Дагестане: Бурлящие реки вместо дорог: ливни с градом обрушились на Дагестан 

ТК «Звезда» + ещё 3 39 минут назад
Фото: tut.botlikh_ Instagram
Сразу нескольких районов Дагестана пострадали от ливней с градом. Размыты дороги, нарушена подача газа и электричества.
Сильные ливни с градом обрушились на Дагестан, в результате чего несколько городов и сел оказались подтоплены. Нарушена подача электричества и газа в Кайтагском, Шамильском, Гунибском, Кизлярском и Магарамкентском районах.
Кадры подтопленных населенных пунктов публикуют очевидцы в социальных сетях. На записях видны разрушения. Вода просачивается под грунт, разрушая почву. Из-за наводнения улицы превратились в бурлящие реки.
Жертв и пострадавших среди местного населения, по предварительным данным нет. Спасатели устраняют последствия наводнения.
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