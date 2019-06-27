Погода в Дагестане: Бурлящие реки вместо дорог: ливни с градом обрушились на Дагестан

Сразу нескольких районов Дагестана пострадали от ливней с градом. Размыты дороги, нарушена подача газа и электричества.

Сильные ливни с градом обрушились на Дагестан, в результате чего несколько городов и сел оказались подтоплены. Нарушена подача электричества и газа в Кайтагском, Шамильском, Гунибском, Кизлярском и Магарамкентском районах.

Кадры подтопленных населенных пунктов публикуют очевидцы в социальных сетях. На записях видны разрушения. Вода просачивается под грунт, разрушая почву. Из-за наводнения улицы превратились в бурлящие реки.

Жертв и пострадавших среди местного населения, по предварительным данным нет. Спасатели устраняют последствия наводнения.