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Москвичей продует и зальет 

Мослента + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве с вечера 26 июня до вечера 27 июня ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Также ожидается дождь, местами гроза, период предупреждения — с 9:00 27 июня до 21:00 27 июня.
Ранее сообщалось, что в столице кардинально, но плавно начнут меняться погодные условия. Как отмечают синоптики, в среду, 26 июня, температура воздуха еще будет близка к климатическим нормам июня, однако впоследствии температура начнет снижаться, и в течение нескольких дней будут идти дожди.
После резкого понижения температурного фона в город вернется тепло.
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