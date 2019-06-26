Москвичей продует и зальет

Москве с вечера 26 июня до вечера 27 июня ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Также ожидается дождь, местами гроза, период предупреждения — с 9:00 27 июня до 21:00 27 июня.

Ранее сообщалось, что в столице кардинально, но плавно начнут меняться погодные условия. Как отмечают синоптики, в среду, 26 июня, температура воздуха еще будет близка к климатическим нормам июня, однако впоследствии температура начнет снижаться, и в течение нескольких дней будут идти дожди.

После резкого понижения температурного фона в город вернется тепло.