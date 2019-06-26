Погода в Москве: Атмосферное давление в Москве может побить рекорд 63-летней давности

Атмосферное давление в Москве на этой неделе резко упадет. 28 июня оно может побить рекорд 63-летней давности, сообщает портал "Метеоновости".

27 июня давление упадет примерно на 14 единиц и составит 738 миллиметров ртутного столба. 28 июня оно достигнет отметки в 730 миллиметров ртутного столба.

Это уже абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня. Предыдущий рекорд пришелся на 1956 год, когда оно опустилось до 732 миллиметров ртутного столба. 29 июня с отходом циклона на северо-восток от Москвы давление начнет расти, но пока останется ниже нормы. К летней норме оно приблизится к 30 июня.

Из-за перепадов давления самочувствие может ухудшиться, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков. Среднесуточная температура упадет ниже нормы на пять–шесть градусов. Будет дождливо и ветрено.