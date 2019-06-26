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Погода в Европе: Тысячи человек погибнут от жары в Европе 

Газета.Ru + ещё 9 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Европейские ученые и метеорологи прогнозируют аномальную жару в конце июня, которая может убить тысячи людей, сообщает The Washington Post.
Температура воздуха будет зашкаливать в западной и центральной частях Европы. По прогнозам, в Мадриде температура возрастет до +40,6 °С, а во Франции столбик термометра покажет +45 °С в следующую пятницу, 5 июля и установит новый национальный рекорд. Ранее самим высоким показателем был +44,1 °С, тогда, 2003 году, от жары скончалось больше 11 тыс. французов.
Метеоролог из Финляндии Мика Рантанен определил на основе компьютерного моделирования, что тепловая волна, которая наступит на Францию будет неизбежна.
Как заявляет климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф, жара — это "тихий убийца". В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Ранее сообщалось, что аномальная жара охватила Францию.
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Комментарии1
Погода , Катастрофы , Washington Post , Франция
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