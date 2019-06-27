Погода в Москве: Москвичей сдует ветер и побьет град

Московские спасатели объявили экстренное предупреждение в связи резким ухудшением погоды из-за надвигающейся на столицу грозы с сильным ветром, сообщает ТАСС. Автолюбителям рекомендуют держать дистанцию на дороге, пешеходам не прятаться под деревьями.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — цитирует агентство слова собеседника в МЧС.

Особенно аккуратными в это время спасатели рекомендуют быть водителям: необходимо снизить скорость, держать дистанцию и быть готовыми к неожиданным ситуациям.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», — отметили в ведомстве.

И автомобилистам, и пешеходам следует во время непогоды избегать деревьев и рекламных щитов: сломанные ветки или рухнувшие шаткие конструкции могут повредить припаркованный под ними автомобиль или травмировать человека.