Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Москвичей сдует ветер и побьет град 

Рамблер + ещё 12 58 минут назад
Московские спасатели объявили экстренное предупреждение в связи резким ухудшением погоды из-за надвигающейся на столицу грозы с сильным ветром, сообщает ТАСС. Автолюбителям рекомендуют держать дистанцию на дороге, пешеходам не прятаться под деревьями.
«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 27 июня в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — цитирует агентство слова собеседника в МЧС.
Особенно аккуратными в это время спасатели рекомендуют быть водителям: необходимо снизить скорость, держать дистанцию и быть готовыми к неожиданным ситуациям.
«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», — отметили в ведомстве.
И автомобилистам, и пешеходам следует во время непогоды избегать деревьев и рекламных щитов: сломанные ветки или рухнувшие шаткие конструкции могут повредить припаркованный под ними автомобиль или травмировать человека.
Комментарии4
Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-2437
Почему Россия победила в ПАСЕ4
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-2459
В РФ отреагировали на обвинения в сбоях GPS в Израиле1
Раскрыты причины авиакатастрофы в Бурятии52
Видео
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Происшествия
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
01:24
Москвичей сдует ветер и побьет град
Погода Новости Москвы
01:09
«Держитесь!»: появилось видео жесткой посадки Ан-24
Катастрофы Происшествия
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
00:59
Число пострадавших в катастрофе с Ан‐24 выросло
Катастрофы
00:30
Оскорбила власть: Россиянку жестоко наказали за танец
Общество
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение