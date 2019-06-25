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Погода в Москве: «Не будем думать о зиме»: синоптики назвали самые жаркие дни лета 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press
Поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз в «деятельный слой суши».
На территории России самые жаркие дни лета наступят в конце июля — начале августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как рассказал синоптик «Российской газете», день летнего солнцестояния прошел, а значит, вскоре световой день будет уменьшаться. Однако все лето еще впереди, уверяют в Гидрометцентре.
«По климату самые жаркие дни в средней полосе — это 31 июля и 1 августа. Если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — сказал Вильфанд.
По его словам, поверхность земли нагревается от Солнца и медленно передает тепло ниже в «деятельный слой суши», который прогреется только после 20 июля. После этого почва начнет отдавать свое тепло атмосфере.
Как рассказал синоптик, в приморских городах — Ялте, Сочи, Анапе, Владивостоке — самое жаркое время года — это август, а именно вторая его половина.
«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме», — заключил синоптик.
Ранее сообщалось, что в столицу и еще ряд регионов Центральной России придет осенняя погода, столбики термометров упадут на 20 градусов из-за североатлантического циклона.
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Погода , Роман Вильфанд , "Российская газета" , Москва
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