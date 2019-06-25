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Погода в Европе: «Адская жара» накроет Европу 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Eric Gaillard / Reuters
Несколько стран Европы готовятся встретить аномальную жару. Так, в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии температура воздуха поднимется выше 40 градусов Цельсия, пишет The Independent.
Высокую температуру на европейскую часть континента принесет ветер из пустыни Сахара. Пик жары ожидается в период с 26 по 28 июня.
Испанские метеорологи назвали надвигающуюся погоду адской, а Франция оценила ее «оранжевым» уровнем опасности — вторым по интенсивности. Президент республики Эммануэль Макрон заявил, что власти делают все для помощи наиболее уязвимым в жару людям.
В связи с повышением температуры воздуха Международная федерация футбола (ФИФА) готова принять меры предосторожности на чемпионате мира среди женщин, который проходит во Франции. Эти действия включают в себя частые перерывы во время матчей, а также перенос игр при необходимости.
В Париже благотворительные организации начали обеспечивать бездомных водой. В свою очередь власти города открыли специальные комнаты с кондиционерами, в которых можно спрятаться от жары. Кроме того, все школьные экзамены были перенесены на более поздний срок.
Аварийные службы Германии призвали жителей следить за детьми, пожилыми людьми и людьми со слабой иммунной системой. Руководство земли Бранденбург на северо-востоке страны приготовились к борьбе с лесными пожарами. Ожидается, что температура воздуха здесь в ближайшие дни побьет рекорд 1947 года.
В июле 2018 года ученые Оксфордского университета связали аномальную жару с изменениями климата. Специалисты заявили, что, к примеру, средняя температура атмосферы Земли еще 40 лет назад была ниже, чем сейчас, однако с глобальным потеплением жаркие дни стали более частыми.
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Комментарии
Погода , В мире , Эммануэль Макрон , The Independent , Испания , Италия , Великобритания , Франция
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