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Погода в Москве: столице предрекли мощное ультраполярное вторжение 

Рамблер + ещё 4 52 минуты назад
Фото: ТАСС
В Москве настанет осень посреди лета. Об «ультраполярном вторжении» осенней погоды с температурой 5-10 градусов сообщает РИАМО со ссылкой на центр «Фобос».
«К концу следующей недели в московском регионе наступит осень и сентябрьский холод», — заявил Евгений Тишковец, главный специалист центра погоды «Фобос».
По словам метеоролога, жара и засуха покинут центральную Россию.
«Мощное ультраполярное вторжение» ввергнет московский регион в настоящую осень. Правда, произойдет это ближе к следующим выходным.
В начале предстоящей недели антициклон из Скандинавии принесет солнечную и сухую погоду. Ночью будет 10-13 градусов, а днем максимум 21-24 градуса. Однако в пятницу все изменится.
«Начиная с пятницы, субботы и воскресенья, — это очень ненастная погода, так называемый «ныряющий» циклон северо-атлантический, который принесет в московский регион много дождей», — прогнозирует эксперт.
По его оценкам, с пятницы температура начнет резко падать до показателей сентября. Ночью будет 5-10 градусов, а днем 12-17. При этом на центральный регион обрушатся дожди. Треть от месячной нормы осадков выпадет в предстоящий уикенд.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИАМО , Москва
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