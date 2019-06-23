Погода в Москве: столице предрекли мощное ультраполярное вторжение

Москве настанет осень посреди лета. Об «ультраполярном вторжении» осенней погоды с температурой 5-10 градусов сообщает РИАМО со ссылкой на центр «Фобос».

«К концу следующей недели в московском регионе наступит осень и сентябрьский холод», — заявил Евгений Тишковец, главный специалист центра погоды «Фобос».

По словам метеоролога, жара и засуха покинут центральную Россию.

«Мощное ультраполярное вторжение» ввергнет московский регион в настоящую осень. Правда, произойдет это ближе к следующим выходным.

В начале предстоящей недели антициклон из Скандинавии принесет солнечную и сухую погоду. Ночью будет 10-13 градусов, а днем максимум 21-24 градуса. Однако в пятницу все изменится.

«Начиная с пятницы, субботы и воскресенья, — это очень ненастная погода, так называемый «ныряющий» циклон северо-атлантический, который принесет в московский регион много дождей», — прогнозирует эксперт.

По его оценкам, с пятницы температура начнет резко падать до показателей сентября. Ночью будет 5-10 градусов, а днем 12-17. При этом на центральный регион обрушатся дожди. Треть от месячной нормы осадков выпадет в предстоящий уикенд.