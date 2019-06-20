Обмороки и смерть: как жара подкосила москвичей

Аномальная жара в столице угрожает побить столетний рекорд. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может подняться до +32°С. В связи с этим в МЧС уже предупредили об опасностях перегрева и попросили соблюдать правила безопасности. Однако избежать инцидентов удается далеко не всегда — москвичи получают тепловые удары и теряют сознание прямо на улице. При этом для некоторых все заканчивается летальным исходом.

Аномально жаркая погода в Москве может побить столетний рекорд. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

«В субботу, 22 июня, ожидается самая жаркая погода, в дневные часы в городе и местами по области воздух будет прогреваться до +32°С.

Таким образом, в этот день можно ожидать перекрытие рекорда 1917 года, когда воздух в столице прогревался до +31.8°С», — говорится в сообщении.

После температурного пика в субботу раскаленный воздух охладится, но не сильно -— в воскресенье синоптики обещают не больше 28°С. Кроме того, в Москву могут прийти кратковременные дожди, которые затронут и понедельник.

По словам экспертов, количество осадков, выпавших в столице за 18 дней июня, не может не настораживать — оно в 4 раза меньше среднестатистических показателей предыдущих лет.

Юрий Варакин. Догнать показатели за оставшиеся дни месяца также вряд ли получится, отметил начальник ситуационного центра Росгидромета

«В столице сухое лето, все осадки в Сибири», — пояснил он РИА «Новости».

По словам Варакина, отсутствие осадков также привело к повышению средних температур — сейчас в Москве жарче чем обычно примерно на три градуса. Такая температура больше соответствует июльской, считает эксперт.

О возвращении тропической жары в столицу горожан предупредили и в МЧС России. В связи с этим специалисты дали несколько советов: в частности москвичам порекомендовали носить головной убор, а также пить больше воды и по возможности избегать перегрева.

Однако даже несмотря на меры безопасности невыносимая жара не проходит бесследно для москвичей. Так, накануне от теплового удара сознание потерял прохожий на юго-западе столицы. Об этом в своем фейсбуке сообщила кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Шарапова.

«Сегодня мы с помощниками ехали в Окружную приемную и вдруг увидели на дороге упавшего пожилого мужчину. Вызвали «скорую», и пока она ехала, оказали человеку первую помощь, проверили пульс, умыли водой, дали попить», — написала Шарапова, уточнив, что мужчину отправили в больницу на скорой помощи.

По словам парламентария, в жаркую погоду стоит с особым вниманием относиться к окружающим и соблюдать меры предосторожности.

«Иногда мы можем не заметить, что пожилому человеку или человеку с хроническим заболеванием стало плохо. Обязательно надо брать с собой на улицу бутылку воды. Людям преклонного возраста лучше не выходить из дома в температурный пик. Прогуляться можно утром или после 18:00, когда температура падает на 4-6 градусов», — заявила она.

Тем не менее спасти от последствий жары удается далеко не всех. Так, 18 июня от жары скончался легендарный баянист, игравший в подземном переходе у метро «Улица 1905 года», сообщает «МК».

Владимир Панфилов умер от остановки сердца прямо на рабочем месте в возрасте 81 года. Приехавшие на место врачи ничем не смогли ему помочь. Мужчина занимался музыкальной деятельностью в переходе на Пресне на протяжении 15 лет. Каждый вечер он приезжал туда с баяном, чтобы порадовать прохожих новыми песнями, которые он разучивал по ночам.

Как отмечал ранее доктор медицинских наук, завлабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич, в период жаркой погоды в нашем организме происходит множество серьезных метаморфоз.

«Снижается тонус вен, скорость кровотока в коже увеличивается в несколько раз при его снижении во внутренних органах. В результате уменьшается доставка кислорода к печени, почкам, кишечнику, скелетным мышцам и другим органам и системам, что затрудняет их работу», — рассказывал он «Газете.Ru».

По его словам, длительное воздействие аномально высоких температур также может повысить температуру крови, в связи с чем возникает риск снижения работоспособности сердечной мышцы.

Кроме того, жара вызывает дегидратацию (обезвоживание) организма, избыточное потение, изменение солевого состава и вязкости крови. После жары 2010 года Институт кардиологии под руководством академика Евгения Чазова провел исследование, в котором были задействованы ученые из разных областей науки.

«Был проведен огромный спектр различных лабораторных исследований, проведенных на добровольцах, здоровых мужчинах. Ученые выяснили: что в условиях жары изменяются практически все показатели состояния здоровья человека, т.е. происходят системные нарушения, которые затрагивают и органы пищеварения, и мочевыделительную систему», — отметил Ревич.

Он также добавил, что большое значение имеют и такие факторы, как возраст, заболевания, а также то, насколько комфортными являются условия для проживания.