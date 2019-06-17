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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Солнечная и теплая погода практически без осадков ожидается в Москве на этой неделе, кратковременные дожди ожидаются лишь во вторник, с каждым днем будет становиться все теплее, к пятнице воздух в столице прогреется до 29 градусов, рассказал РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"На этой неделе особенность погоды в том, что можно сказать, что каждый последующий день будет теплее предыдущего, и в конце недели мы ожидаем максимальную температуру в дневные часы до 28-29 градусов. Погода будет преобладать солнечная, без осадков. Однако завтра, во вторник, во второй половине дня мы ожидаем развитие локальных кучево-дождевых облаков с грозами и ливневыми дождями", — рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что дожди пройдут местами и будут носить кратковременный, локальный характер. По его словам, максимальное развитие дождевых облаков во вторник ожидается с 16-18 часов и до 20.00.
Он также добавил, что в последующие дни — в среду, четверг и пятницу погода будет сухой и теплой. По словам Синенкова, температура в понедельник и вторник ожидается в пределах 26 градусов, а дальше будет становиться все теплее.
"В среду мы ожидаем уже 27-28, а в четверг-пятницу — 28-29 градусов", — сказал Синенков.
Он отметил, что такая температура на 3-4 градуса выше климатической нормы. Но, по его словам, в выходные может стать немного прохладнее.
"В выходные какого-то резкого изменения погодных условий не ожидаем, но, тем не менее, там уже процесс будет другой, скажется влияние циклона, температура понизится и пройдут дожди, пока такой прогноз, но он будет корректироваться", — отметил он. Метеоролог также добавил, что атмосферное давление в течение всей недели будет меняться мало и будет приближено к норме, оно составит 746-748 миллиметров ртутного столба.
По словам Синенкова, ветер всю неделю также будет достаточно умеренным, исключение составит вторник, при прохождении вблизи кучево-дождевых облаков ветер может усилиться до 10-15 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Александр Синенков , РИА Новости , Москва
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