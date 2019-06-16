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Погода в Москве: В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 

РИА Новости + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Синоптики объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 17 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза, размещенного на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 21.00 воскресенья в течение суток.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Днем в столичном регионе будет облачно, с прояснениями, в области возможен небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве прогреется до 25 градусов тепла, в Подмосковье — до 26.
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Погода , Катастрофы , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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