Погода в Москве: В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на вторник

Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве Подмосковье на вторник, 18 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.

Кроме того, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы (предупреждение действует с 9.00 18 июня в течение 12 часов) и ветра (предупреждение действует с 9.00 18 июня в течение 12 часов).

Во вторник ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный/северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха 13-15 градусов. По данным синоптиков, днем 18 июня ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза, ветер западный/северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.