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Погода в Москве: В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на вторник 

РИА Новости + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник, 18 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Кроме того, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы (предупреждение действует с 9.00 18 июня в течение 12 часов) и ветра (предупреждение действует с 9.00 18 июня в течение 12 часов).
Во вторник ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный/северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха 13-15 градусов. По данным синоптиков, днем 18 июня ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза, ветер западный/северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , пожар в Москве , Москва , Московская область
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