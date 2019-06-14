Погода в Москве: На Москву обрушился сильный ливень

Сильный ливень обрушился на Москву в пятницу днем, передает корреспондент РИА Новости.

Столичный главк МЧС ранее распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета , в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливень, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Как передает корреспондент РИА Новости, в столице идет проливной дождь, вода скапливается на тротуарах и дорогах.