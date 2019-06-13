Погода в Крыму: будет штормить: в четверг ожидаются грозовые ливни

В четверг в Крыму прогнозируется жаркая погода, а также ливни с грозами и сильным ветром. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Максимальные температуры воздуха — +27…+32 градуса, минимальные — +18…+23. 13 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал, 20-25 м/с", — рассказали синоптики.

В Симферополе в четверг переменная облачность. Днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров ночью покажут +18…+20 градусов, днем — +28…+30.

В Севастополе также будет переменная облачность. Утром и днем кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градус, днем — +27…+29.