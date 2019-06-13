Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Крыму: будет штормить: в четверг ожидаются грозовые ливни 

РИА Новости Крым + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В четверг в Крыму прогнозируется жаркая погода, а также ливни с грозами и сильным ветром. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Максимальные температуры воздуха — +27…+32 градуса, минимальные — +18…+23. 13 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал, 20-25 м/с", — рассказали синоптики.
В Симферополе в четверг переменная облачность. Днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров ночью покажут +18…+20 градусов, днем — +28…+30.
В Севастополе также будет переменная облачность. Утром и днем кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градус, днем — +27…+29.
РИА Новости Крым: последние новости
Крым будет "жарить": объявлено экстренное предупреждение Курс на отдых: крымчан ждет короткая рабочая неделя "Летающий" профнастил: как ветер "разобрал" в Симферополе крышу здания
Погода , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»2
В Госдуме отреагировали на военные планы США в Польше
Украинская армия подошла к Донецку358
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке123
Путин восстановит отношения с Украиной752
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
03:10
Фото с возможной свадьбы Лазарева появилось в Сети
Шоу-бизнес
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение