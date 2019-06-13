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Погода в Москве: Москвичей предупредили о заморозках 

Рамблер 4 минуты назад
Эксперты центра погоды «Фобос» на своём сайте сообщили о похолодании, которое движется на Москву и Подмосковье. Однако специалисты отмечают, что снижение температуры будет краткосрочным.
По данным метеорологов, воздух заметно посвежеет уже в четверг 13 июня: днём в столичном регионе при ярком солнце ожидается температура в рамках +20 — 22 градусов.
«Самой холодной на этой неделе окажется ночь с четверга на пятницу, — в Москве около 10°, по области 5… 10°, местами до 1°», — говорится в сообщении синоптиков.
По данным принадлежащего Григорию Берёзкину РБК, похолодание связано с изменением циркуляции воздуха в столице.
«Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой», — цитирует издание слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Впрочем, эксперты отмечают, что днём 14 июня вернётся жара: столбики термометров поднимутся до отметок +25-27 градусов в Москве, + 23-38 градусов в Подмосковье.
Такими же тёплыми для жителей столицы, по прогнозам метеорологов, будут и выходные. Ночью воздух прогреется до +16 градусов, днём до 27 градусов выше нуля. Синоптики отмечают, что при этом возможен дождь.
Комментарии32
Погода , Видео , Новости Москвы , Роман Вильфанд , Москва , Московская область
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