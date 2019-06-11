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Погода в Мурманске: В Мурманской области выпал летний снег 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Видеозапись, на которой запечатлены осадки, появилась в социальных сетях.
В Мурманской области во вторник, 11 июня выпал мокрый снег. Холодную погоду в регион принес арктический циклон, ранее побывавший в Норвегии и Финляндии.
Видеозапись, на которой запечатлены осадки, опубликовал местный житель в социальных сетях.
«Добро пожаловать в Мурманск, 11 июня. Там? вдали снежная шапка, насыпало сегодня», — рассказал автор ролика.
Как сообщили в мурманском гидрометцентре, столбики термометров показывают +6 градусов тепла, на юге области воздух прогреется до +10 градусов. Синоптики предупреждают, что в регионе продолжатся осадки с мокрым снегом, будет ветрено и холодно.
Снегопад спровоцировал череду ДТП из-за скользких дорог. Стоит отметить, что перед похолоданием в области было жарко, термометры показывали +25 градусов.
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Погода , Видео , Общество , Мурманск , Мурманская Область , Норвегия , Финляндия
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