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Жара в столице повторила 20-летний рекорд 

Рамблер + ещё 6 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в столице повторила рекорд 20-летней давности.
9 июня 1999 году воздух, как и в нынешнее воскресенье, прогрелся до +31,0 градуса, сообщают «Известия».
Однако пока самым жарким 9 июня остается 9 июня 1948 года. В этот день в столице было 32,1 градуса.
7 и 8 июня в Москве температура составила 30,9 градуса.
Как сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в фейсбуке, в ближайшие сутки на столицу обрушатся ливень, гроза, шквалистый ветер, а местами и град в диаметре до 2-3 см.
«Будьте готовы к штормовой погоде (в большей степени это касается понедельника)», — написал он.
Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , газета "Известия"
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