Жара в столице повторила 20-летний рекорд

Температура воздуха в столице повторила рекорд 20-летней давности.

9 июня 1999 году воздух, как и в нынешнее воскресенье, прогрелся до +31,0 градуса, сообщают «Известия»

Однако пока самым жарким 9 июня остается 9 июня 1948 года. В этот день в столице было 32,1 градуса.

7 и 8 июня в Москве температура составила 30,9 градуса.

Как сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в фейсбуке , в ближайшие сутки на столицу обрушатся ливень, гроза, шквалистый ветер, а местами и град в диаметре до 2-3 см.