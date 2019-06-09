Жара в столице повторила 20-летний рекорд 

Температура воздуха в столице повторила рекорд 20-летней давности.
9 июня 1999 году воздух, как и в нынешнее воскресенье, прогрелся до +31,0 градуса, сообщают «Известия».
Однако пока самым жарким 9 июня остается 9 июня 1948 года. В этот день в столице было 32,1 градуса.
7 и 8 июня в Москве температура составила 30,9 градуса.
Как сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в фейсбуке, в ближайшие сутки на столицу обрушатся ливень, гроза, шквалистый ветер, а местами и град в диаметре до 2-3 см.
«Будьте готовы к штормовой погоде (в большей степени это касается понедельника)», — написал он.