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Погода в Москве: Московская жара побьет рекорд времен Сталина 

Мослента + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жара в Москве, которая установится к концу недели, может побить рекорд 70-летней давности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
«Велика вероятность, что в субботу и воскресенье нас ждет до плюс 33 градусов», — сказала она и напомнила, что до плюс 32 градусов 8 июня температура поднималась только в 1948 году. Тогда секретарем ЦК КПСС был Иосиф Сталин.
«В период с 10 по 15 июня температура будет выше плюс 30 градусов, этот период может стать самым жарким с 1998 года, то есть более чем за 20 лет», — добавила Позднякова.
Ранее о приходе в Москву тропической жары говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что регион находится под влиянием антициклона, который не пропускает холодные воздушные массы.
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Погода , Новости Москвы , Общество , КПСС , Москва
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