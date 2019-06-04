Погода в Москве: Московская жара побьет рекорд времен Сталина

Жара в Москве , которая установится к концу недели, может побить рекорд 70-летней давности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

«Велика вероятность, что в субботу и воскресенье нас ждет до плюс 33 градусов», — сказала она и напомнила, что до плюс 32 градусов 8 июня температура поднималась только в 1948 году. Тогда секретарем ЦК КПСС был Иосиф Сталин.

«В период с 10 по 15 июня температура будет выше плюс 30 градусов, этот период может стать самым жарким с 1998 года, то есть более чем за 20 лет», — добавила Позднякова.

Ранее о приходе в Москву тропической жары говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что регион находится под влиянием антициклона, который не пропускает холодные воздушные массы.