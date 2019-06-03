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Синоптики предупредили москвичей о температурных рекордах 

Мир24 + ещё 2 3 июня 2019
На текущей неделе температура воздуха в Москве может приблизиться к рекордным показателям, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
«В пятницу и субботу минимальная температура ночью по региону +14…+19 °С, дневная — +26…+31 °С. В Москве будет порядка +30…+31 °С. На этой неделе в отдельные дни температура воздуха может приблизиться к рекордным значениям», — сказала она.
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, такая жара для природы пока не опасна. В конце мая выпало 15-20% от месячной нормы осадков, поэтому в почве достаточно много влаги.
Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали несколько правил, которые помогут спастись в жару. В первую очередь следует минимизировать пребывание на улице, а также снизить физические нагрузки.
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