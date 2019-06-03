Погода в Москве: Май в столице вошел в восьмерку самых теплых месяцев

Минувший май в Москве вошел в восьмерку самых теплых в 2019 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

До нижней отметки столбики термометров опускались 1 мая ночью (0,7 градуса тепла), а максимальная температура воздуха днем составила 29,4 градуса 29 мая. По данным синоптиков, средняя температура воздуха превысила норму на 3,2 градуса. В мае выпало 55 миллиметров осадков, что составляет 108% от нормы.

"По температуре последний месяц весны оказался в числе восьми самых теплых. Наиболее высокая средняя месячная температура воздуха была в 1897 году — 17,2 градуса", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе москвичей ждет 30-градусная жара. Вторжение тепла в Москву начнется во вторник, 4 июня. Температура днем поднимется до 26 градусов тепла, а в среду — до 30 градусов. В четверг в городе температура воздуха может подняться до +33 градусов.

В связи с жаркой погодой в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Работают они с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу — до 18:45 и в субботу — до 16:00.