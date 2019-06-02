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Жара вернется в Москву 

Рамблер + ещё 10 8 минут назад
Фото: РИА Новости
В предстоящую среду Москва столкнется с тридцатиградусной жарой. Такая погода установится до конца недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Метеоролог пояснил, что еще в понедельник в столице будет обычная сезонная погода — 20-22 градуса. Однако уже на следующий день все изменится.
«Со вторника развивается блокирующий антициклон, давление повышается, поэтому наступит жаркая погода. 4 июня будет 24-26 градусов, а с 5 июня и до конца недели 27-31 градус», — сказал Вильфанд.
Ночные температуры также свидетельствуют о начале лета: с 6 июня будет наблюдаться 16-19 градусов.
Синоптики отмечают, что всю неделю будет стоять сухая погода, без осадков.
Ранее сообщалось, что москвичей предостерегли в МЧС: в связи с сухой погодой в начале июня объявлен высокий уровень пожароопасности 4 класса.
Погода , Новости Москвы , МЧС , Москва
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