Жара вернется в Москву

В предстоящую среду Москва столкнется с тридцатиградусной жарой. Такая погода установится до конца недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог пояснил, что еще в понедельник в столице будет обычная сезонная погода — 20-22 градуса. Однако уже на следующий день все изменится.

«Со вторника развивается блокирующий антициклон, давление повышается, поэтому наступит жаркая погода. 4 июня будет 24-26 градусов, а с 5 июня и до конца недели 27-31 градус», — сказал Вильфанд.

Ночные температуры также свидетельствуют о начале лета: с 6 июня будет наблюдаться 16-19 градусов.

Синоптики отмечают, что всю неделю будет стоять сухая погода, без осадков.