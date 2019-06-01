Погода в Москве: МЧС предупредило об угрозе пожаров

Жителей и гостей Москвы предупредили о высоком уровне пожароопасности со 2 по 4 июня. Предупреждение опубликовано на сайте столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 00.00 часов 02.06.2019 года до 00.00 часов 04.06.2019 года местами в Москве сохранится высокий уровень пожароопасности 4 класса», — говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, на 1 июня в России зафиксировано 29 лесных пожаров в различных регионах.

Больше всего леса горит в Забакайльском крае. Сильные пожары наблюдаются в Якутии Иркутской области, Тыве и Красноярском крае.

В Тыве и Забайкалье действует режим ЧС.