Погода в Москве: Москва готовится к ливню с ураганным ветром

Жителей московского региона предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности, объявленном в воскресенье, 2 июня.

По данным Гидрометцентра, в столице днём ожидается гроза, которая будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, однако во время ненастья резко похолодает.

В ночь на понедельник, 3 июня, столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 11 градусов.

«Жёлтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Ранее News.ru писал о том, что Департамент труда и социальной защиты населения Москвы рассказал, какие дополнительные меры принимаются для борьбы с установившейся в последние несколько дней в столичном регионе жарой.