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Погода в Москве: Москва готовится к ливню с ураганным ветром 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителей московского региона предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности, объявленном в воскресенье, 2 июня.
По данным Гидрометцентра, в столице днём ожидается гроза, которая будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов, однако во время ненастья резко похолодает.
В ночь на понедельник, 3 июня, столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 11 градусов.
«Жёлтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Ранее News.ru писал о том, что Департамент труда и социальной защиты населения Москвы рассказал, какие дополнительные меры принимаются для борьбы с установившейся в последние несколько дней в столичном регионе жарой.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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