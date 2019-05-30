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Погода в России: Сделан прогноз погоды на начало лета 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Синоптики спрогнозировали в июне температуру выше нормы по всей территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На всей территории России в июне ожидается теплая погода, то есть температура преимущественно выше нормы. В Москве температура также будет выше нормы примерно на один градус, ожидается количество осадков близкое к норме», — рассказал он.
Согласно данным Гидрометцентра, в июне средняя температура в столице составляет +17 градусов, передает ТАСС.
Отмечается, что очень высокую температуру с дефицитом осадков можно будет ожидать на Таймыре и в других северных регионах азиатской территории страны. Вильфанд предупредил, что это говорит о повышенной вероятности пожароопасности.
Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защищаться от аномальной жары.
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Погода , Общество , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва
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