Погода в Москве: Синоптики указали пик ненастья в Москве

В четверг, 30 мая, в столичном регионе пройдут ливни с грозами. Пик непогоды, по данным синоптиков, придется на вечерние часы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра «Фобос».

«Холодный фронт сегодня подойдет к столице. В Москве ливни с грозами ожидаются уже в начале дня. А пик ненастья придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть», — уточнили синоптики. В пятницу, 31 мая, во второй половине дня осадки прекратятся.

По данным портала «Метеоновости», 30 мая в Москве и области сохранится по-летнему теплая погода, воздух прогреется до плюс 28 градусов. Температура воздуха держится выше климатической нормы на 5-7 градусов.