Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Синоптики указали пик ненастья в Москве 

Мослента + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В четверг, 30 мая, в столичном регионе пройдут ливни с грозами. Пик непогоды, по данным синоптиков, придется на вечерние часы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра «Фобос».
«Холодный фронт сегодня подойдет к столице. В Москве ливни с грозами ожидаются уже в начале дня. А пик ненастья придется на вечерние часы. Ночью осадки станут слабеть», — уточнили синоптики. В пятницу, 31 мая, во второй половине дня осадки прекратятся.
По данным портала «Метеоновости», 30 мая в Москве и области сохранится по-летнему теплая погода, воздух прогреется до плюс 28 градусов. Температура воздуха держится выше климатической нормы на 5-7 градусов.
Мослента: последние новости
Москвичам разрешили искупаться В Москву пришел самый теплый день весны Москвичей предупредили о торнадо после аномальной жары
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию41
Турция уступила США из-за российских С-400605
Макаревич объяснил концерт у Кремля415
Россияне обрушились на Онищенко319
Зеленский отреагировал на трагедию в Ровенской области123
Видео
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение