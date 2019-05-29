Орошение воздуха начали проводить в Москве из-за жары

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги».

«В жаркие периоды лета при температурах плюс 25 градусов и выше, как правило в период с 12:00 до 16:00, поливомоечные машины проводят орошение воздуха. Во время таких работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, охлаждая, таким образом, не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что в столице продолжается выполнение основной мойки дорожного покрытия, она проводится в ночное время с 23:00 до 7:00 в период летней уборки с середины апреля по октябрь.