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Орошение воздуха начали проводить в Москве из-за жары 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги».
«В жаркие периоды лета при температурах плюс 25 градусов и выше, как правило в период с 12:00 до 16:00, поливомоечные машины проводят орошение воздуха. Во время таких работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, охлаждая, таким образом, не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», — сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что в столице продолжается выполнение основной мойки дорожного покрытия, она проводится в ночное время с 23:00 до 7:00 в период летней уборки с середины апреля по октябрь.
Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что 29 мая температура воздуха в столице может подняться до плюс 31 градуса. МЧС Москвы в связи с жарой рекомендовало пить больше воды, надевать одежду светлых тонов и головной убор.
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС Москвы предупредило о жаре до плюс 31 градуса в дневные часы Гидрометцентр: Установившаяся жара позволит искупаться в столичных водоемах в последних числах мая Грозовые ливни и 30-градусная жара ожидаются в столице с середины недели
Погода , МЧС , Москва
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