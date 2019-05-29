Погода в Москве: Москвичам разрешили искупаться

Жители столицы смогут открыть купальный сезон раньше официального срока благодаря установившейся в регионе жаре. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, передает агентство «Москва» в среду, 29 мая.

«Я думаю, что можно будет пробовать купаться в московских водоемах уже в ближайшие дни», — заявил он. На выходных, когда станет немного прохладнее, специалист посоветовал окунаться только тем, кто находится в хорошей физической форме.

В то же время, по словам Киктева, на данный момент успел прогреться только верхний слой воды — в целом окунаться еще рано и стоит дождаться официального открытия сезона, отметил собеседник агентства.

По информации синоптиков, в среду, 29 мая, в городе ожидается до плюс 31 градуса, в четверг, 30 мая — до плюс 30 градусов. При этом в пятницу, 31 мая, температура воздуха несколько снизится и составит около плюс 26 градусов, а в выходные — от 20 до 26 градусов тепла, также возможны кратковременные дожди.

Отмечается, что официальный старт купальному сезону в Москве будет дан в субботу, 1 июня.

16 мая сообщалось, что в столице приводят в порядок десять зон, отведенных для купания. Всего в московском регионе отведено более сотни площадок для летнего отдыха. Помимо десятка зон для купания жители города могут посетить 41 зону без условий для водных развлечений, а также 61 точку массового отдыха.