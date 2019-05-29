Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Москвичам разрешили искупаться 

Мослента + ещё 4 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители столицы смогут открыть купальный сезон раньше официального срока благодаря установившейся в регионе жаре. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, передает агентство «Москва» в среду, 29 мая.
«Я думаю, что можно будет пробовать купаться в московских водоемах уже в ближайшие дни», — заявил он. На выходных, когда станет немного прохладнее, специалист посоветовал окунаться только тем, кто находится в хорошей физической форме.
В то же время, по словам Киктева, на данный момент успел прогреться только верхний слой воды — в целом окунаться еще рано и стоит дождаться официального открытия сезона, отметил собеседник агентства.
По информации синоптиков, в среду, 29 мая, в городе ожидается до плюс 31 градуса, в четверг, 30 мая — до плюс 30 градусов. При этом в пятницу, 31 мая, температура воздуха несколько снизится и составит около плюс 26 градусов, а в выходные — от 20 до 26 градусов тепла, также возможны кратковременные дожди.
Отмечается, что официальный старт купальному сезону в Москве будет дан в субботу, 1 июня.
16 мая сообщалось, что в столице приводят в порядок десять зон, отведенных для купания. Всего в московском регионе отведено более сотни площадок для летнего отдыха. Помимо десятка зон для купания жители города могут посетить 41 зону без условий для водных развлечений, а также 61 точку массового отдыха.
Мослента: последние новости
В Москву пришел самый теплый день весны В Москву придет аномальная жара Москвичам посоветовали отказаться от мяса и кофе
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада2
Кто на самом деле будет править Украиной38
Раскрыты планы США по дестабилизации России758
Названа главная опасность для Крымского моста83
Названа причина падения рейтинга Путина1069
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Конфликты
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
01:00
Кабан в трусах станцевал на празднике в детсаду
Происшествия Образование
09:12
В РПЦ открестились от ворованных денег
Общество
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение