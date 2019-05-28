Погода в Москве: Беды не миновать: к Москве приближается торнадо

На Москву могут обрушиться шквалистый ветер, смерчи и торнадо после сильной жары, которая ожидается в конце мая. Специалисты поясняют, что в период высоких температур влага испаряется и накапливается в атмосфере. Эта скрытая энергия может выделиться в случае прихода холодного фронта. Тем временем Гидрометцентр продлил до вторника, 28 мая, «желтый» уровень погодной опасности в Москве — в связи с повышенным риском возникновения пожаров.

Торнадо и смерчи могут прийти в Московский регион после периода аномальной жары, который ожидается в столице на текущей неделе. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов пояснил, что такие опасные природные явления в летнее время формируются в регионе после затяжных периодов жары, которая должна держаться в течение 10-20 дней.

«Что важно, сейчас у нас еще достаточно влажная земля, и такой период жары приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — пояснил специалист агентству «Москва».

Наиболее вероятным периодом смерчей является конец мая — начало июня. Кроме того, опасность возникновения таких явлений сохраняется до сентября-октября, когда в результате похолодания атмосфера станет более устойчивой.

Семенов добавил, что среднемесячная температура мая в столице за последние 100 лет выросла больше чем на три градуса, а летние месяцы потеплели на два-три градуса.

«Если брать тренд за последние 100 лет, тут потепление будет непрерывное за все сезоны. В мае — больше чем на три градуса, в июне — на два, июле — на три и в августе — на два градуса. За последние 30 лет в мае среднемесячная температура выросла почти на четыре градуса», — уточнил он.

Согласно прогнозам синоптиков, 28 мая может стать самым теплым днем в Москве с начала этого года. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, ожидается, что во вторник столбики термометров поднимутся до +29°С. В четверг эта температура сохранится — в то же время возрастет вероятность грозовых ливней. В конце рабочей недели дождей и гроз станет больше, а жара немного спадет.

На вторник, 28 мая, в столичном регионе также продлен «желтый» уровень погодной опасности. Специалисты Гидрометцентра России пояснили, что жара в Москве и Подмосковье повышает риск возникновения природных пожаров. Говоря об опасных природных явлениях, там отметили: пока нет никаких данных о том, что на столицу надвигаются смерчи.

24 мая СМИ сообщили, что среднесуточная температура воздуха в столице в конце мая может превысить июльские показатели. Так, не исключено, что в последних числах месяца температура повысится до +30°С, передают «Метеоновости».

По статистике, раз в примерно пять лет хотя бы один майский день бывает с максимальной температурой воздуха более +27°С. Так было в 1962, 1963, 1966, 1983, 2005, 2011 и в 2015 годах, пояснили синоптики. Кроме того, раз в 12 лет в мае фиксируется жара более +30°С.

Так, 28 мая 2007 года столбики термометров в столице показывали до +33,2°С. С 27 по 31 мая температура воздуха днем не опускалась ниже +31°С.

Тем не менее с 1 июня пришло похолодание, и жара вернулась в город лишь в середине июля.

Доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева рассказала, как уберечь себя в период жары в городе. Она напомнила, что главная проблема в таких погодных условиях — это быстрое обезвоживание организма. Потеря жидкости приводит к тому, что кровь сгущается, и могут образовать тромбы.

В связи с этим периоды жаркой погоды могут быть особенно опасны для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, поскольку резко возрастают риски возникновения инфарктов и инсультов.

«Первая рекомендация в жару — пить воду. И если в обычном режиме мы рекомендуем ежедневно пить до двух литров, то в жару количество потребления воды должно быть выше на один литр.

И второе. Не забывайте, что мы живем в цивилизации. Выросшие дети должны поставить в домах своих пожилых родителей кондиционеры. Тогда, жара на улице или не жара, не важно. Немолодые родители будут находиться в комфортной температуре, прохладе, и им ничего грозить не будет. Кроме того, кондиционеры и прохлада нужны детям. Для них жара — тоже риски», — сказала эксперт в беседе с НСН.

Кроме того, она опровергла миф о том, что домашние кондиционеры или кондиционеры в машинах вызывают простудные заболевания. «От кондиционеров простудиться нельзя: в кондиционерах в домах и машинах сухой воздух. Для размножения микробов нужна влага. Это большое заблуждение, что в кондиционерах живут микробы. Без жидкости микробы высыхают и погибают. В кондиционерах микробы не живут. Точка», — пояснила доктор медицинских наук.