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Аномальная жара в Москве спровоцирует смерчи и торнадо 

BFM.RU + ещё 15 1 час назад
Фото: BFM.RU
Жара, которая пришла в Москву на текущей неделе, может спровоцировать шквалы и торнадо или смерчи. Об этом агентству «Москва» рассказал замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов.
По его словам, земля сейчас еще достаточно влажная и такая теплая погода приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере.
Климатолог также пояснил, что наиболее опасный период в этом плане в конце мая и начале июня. В дальнейшем летом подобные явления можно ожидать в том случае, если жара установится на десять и более дней.
Вероятность плохой погоды прокомментировал заместитель начальника Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Анатолий Цыганков заместитель начальника Ситуационного центра Росгидромета «Смерти возможны в летний период, иногда весной, когда очень сильно прогретая поверхность и контрастный атмосферный фронт. С одной стороны, очень жаркие воздушные массы, с другой — холодный ветер. На больших контрастах возникают опасные явления, в том числе смерчи. Микро-смерчи, как мы их называем, длятся буквально несколько минут, их размеры физически маленькие. Кроме Черноморского побережья, района Анапы, где смерчи наблюдают над Черным морем регулярно. Я не помню, чтобы там этот смерч принес какие-то разрушения. То есть он возникает и буквально через пять минут гасится, не хватает энергетики».
В минувшее воскресенье, 26 мая, сильный смерч накрыл Ростов-на-Дону. Вихрь возник над водохранилищем, известным как Ростовское море. Вода затопила улицы. Очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны. О ситуации в городе Business FM рассказал редактор интернет-паблика «Ростов Главный» Андрей Болтушкин.
«Прошел буквально тропический дождь. Город топит, а мы все плаваем. Иногда бывают смерчи. Я десять лет живу здесь, такого еще не было. Вот именно над этим водохранилищем. Периодически присылают видео. Например, над Цимлянским водохранилищем что-то такое было, в поле вихрь появился».
Синоптики отмечают, что изменения температуры воздуха можно спрогнозировать за три-пять дней, а такие опасные природные явления, как торнадо и смерчи, лишь за несколько часов.
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Погода , Владимир Семенов , Росгидромет , РАН , АГН "Москва" , Business FM , Москва
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