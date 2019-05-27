В Москве 27 мая ожидается до 23 градусов тепла

Воздух в Москве прогреется в понедельник до 23 градусов, ожидается переменная облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе будет до 21-23 градусов, без осадков. По области температура составит 18-23 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба.

Ночью в столице ожидается от 12 до 14 градусов. В Подмосковье температура опустится до плюс 9-14 градусов.

На 27 мая Гидрометцентр РФ установил желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности.