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В Москве 27 мая ожидается до 23 градусов тепла 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
Воздух в Москве прогреется в понедельник до 23 градусов, ожидается переменная облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе будет до 21-23 градусов, без осадков. По области температура составит 18-23 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба.
Ночью в столице ожидается от 12 до 14 градусов. В Подмосковье температура опустится до плюс 9-14 градусов.
На 27 мая Гидрометцентр РФ установил желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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