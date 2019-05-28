Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: во вторник ожидается самый теплый день с начала года 

РИА Новости + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура воздуха может прогреться до 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков, по области местами возможен небольшой дождь. Мы ожидаем в столице 26-28 градусов тепла, по области 24-29 градусов. Такая температура может стать рекордной с начала года", — сообщил Синенков.
Метеоролог добавил, что ветер будет южным со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Последние новости
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине В России могут ужесточить правила призыва в армию "Друг узнал меня в прицел": как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Погода , Новости Москвы , пожар, Москва , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте24
Президент Сербии признал потерю Косово62
Штрафы за неявку в военкомат увеличат
Что на самом деле ждет армию РФ238
Израиль отомстил Сирии за самолет349
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
03:32
Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов
Происшествия
04:21
«Все верно»: Тимошенко поддержала решение Зеленского
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
06:38
Пугачева покинула свой замок из-за людей с плакатами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение