Погода в России: Что происходит с погодой? По России идут снегопады

Метель, шквалистый ветер, град и температура до -5°С — такая погода за неделю до лета царит в ряде российских регионов. Из-за обильных осадков были закрыты учебные учреждения в Воркуте , а в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе в связи с метелью был закрыт аэропорт Салехарда . «Газета.Ru» — о том, какие еще сюрпризы погода готовит для россиян.

Уже третий день в Республике Коми буйствует метель. Столбики термометров в дневное время в Воркуте опускаются до -5°С. Днем 25 мая, пишет «КомиИнформ», там ожидается интенсивный мокрый снег, метель, а также ветер до 24 м/с.

Из-за непогоды в городе у студентов и школьников были отменены занятия. «В связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях МО ГО „Воркута“ с первого по 11 класс, 1-2 курсы учебных заведений на базе девяти классов», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на местных властей.

Как уточнил в разговоре с ТАСС глава администрации муниципалитета Игорь Гурьев , метель не сказалась на проведении единого госэкзамена, который прошел в пятницу в девятых классах. Он также отметил, что такая непогода совсем не удивила горожан.

Власти Воркуты сообщают, что комиссия по ЧС приняла решение о перекрытии с 07.30 кольцевой автомобильной дороги для всех видов транспорта в связи с плохими метеоусловиями. Чтобы доставить людей на железнодорожный вокзал, были организованы автоколонны, а для тех, кого непогода застала в дороге, были открыты пункты временного размещения.

В соседнем Ямало-Ненецкий автономном округе, а именно в городе Салехарде, в ночь на 24 мая выпала двухмесячная норма осадков. Местный аэропорт был вынужден временно закрыться из-за метели — на паузу была поставлена и работа паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги.

Арктическое вторжение также переживает Челябинская и Свердловская области, где на выходных прогнозируется мокрый снег. На этой неделе досталось и ряду центральных регионов России. Так, 23 мая в Краснодарском крае выпал град. При этом в некоторых районах градины были размером с перепелиное яйцо, пишут местные СМИ.

По данным центра «Фобос», на выходных в Краснодарском крае сохранится вероятность ливней и гроз, местами они будут сильными, не исключен град. «При этом дневной прогрев окажется ограничен. В столице края температура воздуха составит +23…+25°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — рассказали синоптики.

Шквалистый ветер, ливень и град 25 и 26 мая прогнозируются в Ростовской, Ставропольской, Курской и Нижегородской областях, а также в Башкирии и Крыму.

Между тем, уверяет научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, снег в мае — явление нередкое.

«Достаточно вспомнить позапрошлый год в Москве, когда 13-14 мая установился временный снежный покров. Это было впервые за всю историю инструментальных наблюдений. Потом было холодным и 9 мая. В 2017 году был самый холодный День Победы за почти 140-летнюю историю метеорологических наблюдений», — рассказал синоптик, его цитирует газета «АиФ».

Вильфанд подчеркнул, что Россия — страна северная, поэтому для ее северо-восточных субъектов майский снегопад — обычное событие.

«Повторяемость такой погоды бывает 15%. Много это или мало, мне трудно судить. Но можно сказать, что не редкость, такое происходит не раз в 100 лет. В Италии и Греции май — это, конечно, жаркий месяц. А в Египте сейчас вообще +50°C. Унас все-таки погода изменчива. Даже в континентальные районы и в Забайкалье могут проникать ультраполярные процессы. Там в мае снег тоже бывает, хотя широта даже южнее, чем та, на которой расположена Москва», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Тем временем в столице на данный момент царит благоприятная погода. Кроме того, по данным сайта «Метеовести», в конце мая в Москву придет 30-градусная жара, которая превысит июльские среднесуточные значения температуры.