Гидрометцентр РФ объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в прогностической карте.
Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы, 25 мая, в течение суток.
Ранее сообщалось, что в столице в последних числах мая средняя суточная температура воздуха в городе превысит значения июля. С 28 мая ожидается потепление, особенно в дневные часы. Воздух в городе прогреется до 20–24 градусов.