Погода в Москве: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Гидрометцентр РФ объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в прогностической карте.

Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы, 25 мая, в течение суток.

Ранее сообщалось, что в столице в последних числах мая средняя суточная температура воздуха в городе превысит значения июля. С 28 мая ожидается потепление, особенно в дневные часы. Воздух в городе прогреется до 20–24 градусов.