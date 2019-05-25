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Погода в Москве: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Гидрометцентр РФ объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в прогностической карте.
Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы, 25 мая, в течение суток.
Ранее сообщалось, что в столице в последних числах мая средняя суточная температура воздуха в городе превысит значения июля. С 28 мая ожидается потепление, особенно в дневные часы. Воздух в городе прогреется до 20–24 градусов.
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