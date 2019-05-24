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Погода в Москве: На выходных в Москву вернутся грозы 

Вести Подмосковья 34 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
В Москве на выходных будут дожди и грозы, сообщается на сайте российского Гидрометцентра. В субботу днем будет облачно с прояснениями, а к вечеру усилится ветер, местами пройдут грозы, будет дождливо. Погода сохранится до ночи воскресенья. Будет тепло — воздух прогреется до 24 градусов, а ветер примет южное направление. При грозе ветер будет порывистым — до 17 метров в секунду.
В понедельник снова распогодится. На дорогах в выходные стоит быть аккуратнее — неблагоприятные погодные условия и поток дачников увеличивают вероятность попасть в ДТП.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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