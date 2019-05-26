Москвичам пообещали летнюю жару

Конец мая в столице и области будет жарким. Летнюю погоду москвичам обещают в середине следующей недели, передает «Интерфакс»

Как сообщает Гидрометцентр России, начало недели будет вполне комфортным: в понедельник ожидается 21-23 градусов, без осадков.

Во вторник столбики термометров покажут 27 градусов, по области до 28 градусов выше ноля. А в среду станет еще жарче — до 30-32 градусов. В четверг будет по-прежнему жарко. В пятницу станет немного прохладнее: 23-28 градусов выше ноля.

До четверга осадков не ожидается.

В воскресенье днем в Москве комфортная погода: 22-24 градуса тепла, местами кратковременный дождь, гроза.