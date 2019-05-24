Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

В субботу и воскресенье температура воздуха в Москве и области не будет превышать +22 градусов по Цельсию, при этом возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом RT заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

«В ночные часы существенных осадков не ожидается, днём возможны кратковременные дожди и грозы. Наиболее холодной будет предстоящая ночь на субботу: +8…+10 градусов по Цельсию, по области +7…+12 градусов. Ночь на воскресенье значительно теплее из-за облачности, в Москве ожидается +12…+14 градусов по Цельсию, по области +9…+14 градусов. Дневная температура будет одинаковой и в субботу, и в воскресенье: +20…+22 градусов по Цельсию в Москве и +17…+22 градусов по области», — сказала она.

При этом, по её словам, в понедельник наступит небольшое похолодание. Дневная температура не будет превышать +20 градусов по Цельсию. Однако уже к середине недели показатель может приблизиться к +27…+28 градусам и даже достичь отметки в +30 градусов.